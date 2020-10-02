أخبار الزمالك | اتحاد الكرة يقرر تحويل ساسي إلى لجنة الانضباط، ومرتضى منصور يعاقبه

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تحويل لاعب فريق الزمالك “فرجاني ساسي” إلى لجنة الانضباط، من أجل اتخاذ العقوبة المناسبة تجاه اللاعب، بعدما قام بالتعدي على “أمين عمر” حكم مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف نظيف من ركلة جزاء سجلها محمود علاء، في المباراة التي اقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقام فرجاني ساسي بالتعدى على حكم المباراة الذي أشهر في وجهه البطاقة الحمراء، وقام بسب الحكم بالقول، كما تعدى عليه بالفعل بعدما جذب السماعة التي يرتديها.

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وبات فرجاني مهددًا بالإيقاف 8 مباريات بالإضافة لتغريمه ماليًا، وفقا للائحة المعمول بها داخل اتحاد كرة القدم.

كما أعلن رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور“، أنه قرر توقيع عقوبة مالية ضخمة على فرجاني ساسي، مؤكدًا بأن ما قام به تصرف غريب.

ودافع رئيس الزمالك عن فرجاني، مؤكدًا بأنه تعرض لاستفزاز واضح من الحكم، بالإضافة لقيام لاعبي المنافس بالتعدي عليه بالضرب كثيرا، وكاد يتعرض لكسر في قدمه، مشيرًا إلى أن البطاقة الحمراء كادت أن تكلف الفريق الأبيض فقدان المركز الثاني.

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