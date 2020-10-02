رسميًا .. محمد رايحي ينتقل إلى صفوف الباطن السعودي

أعلن نادي الباطن السعودي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع محمد رايحي لاعب وسط فريق سبارتا روتردام الهولندي.

وذكر الفريق الصاعد مجدداً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان(دوري المحترفين السعودي)، أن اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية وقع على عقد يربطه بالباطن لمدة موسمين.

وكان رايحي بدأ مسيرته في صفوف أيندهوفن الهولندي عام 2015، قبل أن ينتقل إلى فريق نيمجن ومنه إلى سبارتا روتردام.

Advertisements

وتأتي صفقة رايحي في ظل سعي إدارة الباطن في دعم صفوف الفريق للظهور بشكل جيد مع عودة الفريق للدوري الممتاز.

وعاد الباطن مجدداً إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن هبط في موسم 2018 / 2019 عقب احتلاله المركز الخامس عشر، ليقضى موسمًا واحداً في الدرجة الثانية ويعود بعد ذلك لدوري المحترفين.

ويفتتح الباطن مشواره في دوري المحترفين السعودي بمواجهة فريق الأهلي يوم 18 أكتوبر الجاري.