سوق الانتقالات | جوهرة وفاق سطيف “بوصوف” ينتقل إلى نادٍ بلجيكي مملوك لمجموعة سيتي

أكمل اليافع الجزائري “إسحاق بوصوف” إنتقاله لنادي “لوميل يونايتد” البلحيكي الممارس في دوري الدرجة الثانية في بلجيكا قادماً من وفاق سطيف.

وكان صاحب الـ 19 عام محط إعجاب العديد من الأندية الأوروبية خاصة من الدوري الفرنسي والبلجيكي بعد العروض المميزة التي قدمها في ظهوره مع الفريق الأول لوفاق سطيف ليحط الرحال آخيراً مع نادي لوميل يونايتد.

وتمت ترقية المولود في مدينة سطيف الجزائرية بتاريخ 22 اغسطس 2001 للفريق الأول لـ”وفاق سطيف” بداية من الموسم الماضي وشارك في 11 مباراة فقط كأساسي منها 9 مباريات بالدوري و 2 بكأس الجمهورية سجل خلالهم هدفين وصنع هدفين.

ورغم قلة مشاركاته إلا أن الدولي الجزائري بمنتخب دون 20 عاماً لفت أنظار أندية أوروبية مختلفة نظراً لتوفره على إمكانيات هائلة تنذر بمستقبل مشرق للجناح الجزائري اليافع.

تجدر الإشارة إلى أن نادي “لوميل يونايتد” البلجيكي واحداً من التسعة أندية المملوكة لـ”مجموعة السيتي لكرة القدم“، المالكة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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