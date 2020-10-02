أخبار ريال مدريد | صدمة جديدة لـ”زيدان” بعد إعلان فترة غياب داني كارفاخال

أوضح نادي ريال مدريد أن الفحوصات الطبية التي أجريت على الظهير الأيمن الدولي الاسباني داني كارفاخال أعطت نتائج غير سعيدة للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ونشر ريال مدريد بيان طبي رسمي جاء فيه : “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا داني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية لـ ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى، سيتم تقييم التطورات لاحقًا”.

وينضاف بذلك الدولي الاسباني لكل من الألماني توني كروس والبلجيكي إيدين هازارد الذين أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن غيابهم لفترة طويلة بداعي الاصابة كذلك.

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وشارك داني كارفاخال في آخر مباراة لريال مدريد أمام بلد الوليد برسم الجولة الثالثة من الدوري الاسباني الأربعاء الماضي لما دخل في دقائق الشوط الثاني بديلاً لمواطنه ألفارو أدريوزولا.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مدة غياب داني كارفاخال المتوقعة هي ثمانية أسابيع ما يعني أن المدرب زين الدين زيدان سيضطر للإعتماد على العائد من الإعارة ألفارو أدريوزولا في مركز الظهير الأيمن.

ويمكن للمدرب الفرنسي أيضاً الاعتماد على متعدد الاختصاصات في النادي الملكي “ناتشو فيرنانديز ” الذي يمكنه شغل هذا المركز وأيضاً لوكاس فاسكيز الذي لعب بعض المباريات كظهير أيمن مع ريال مدريد.

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