من بطل أوروبا إلى الدرجة الثامنة.. معاناة نجم ليفربول السابق

يبحث نجم ليفربول السابق، دانييل ستوريدج عن فرصة لإنقاذ مسيرته الكروية بعد عدة أشهر قضاها كلاعب حر غير مرتبط بناد.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من حسابات المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب منذ فترة طويلة، لينتقل في بداية الموسم الماضي 2019/20 مجانًا إلى طرابزون سبور التركي، حيث لعب معه 16 مباراة فقط سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4.

وعوقب المهاجم الإنجليزي بالإيقاف لمدة 4 أشهر في مارس الماضي، بسبب تورطه في قضية مراهنات، ما تسبب في فسخ عقده مع طرابزون.

وكشفت صحيفة الصن البريطانية، أن ستوريدج يتدرب حاليًا مع نادي كيدزجروف أثلتيك، الذي يشارك في دوري الدرجة الثامنة الإنجليزي، لكي يحافظ على لياقته البدنية لحين الانتقال إلى ناد جديد.

ووفقًا لتقارير صحفية أخرى، ارتبط النجم الإنجليزي مؤخرًا بالعودة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل اهتمام وست هام يونايتد، كريستال بالاس، وشيفيلد يونايتد بالتعاقد معه.

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ولعب ستوريدج لفرق الناشئين في أستون فيلا، ومانشستر سيتي الذي صعد لفريقه الأول في 2008، كذلك لعب مع تشيلسي وبولتون واندرز قبل انتقاله إلى ليفربول في يناير 2013 مقابل 14 مليون جنيه إسترليني.

عانى ستوريدج من كثرة الإصابات على مدار مسيرته، خاصة منذ موسم 2012/13، الأمر الذي أثر سلبا على مسيرته، وأبعده عن تشكيلة ليفربول الأساسية بالتدريج، حتى انتقل إلى وست بروميتش ألبيون في يناير 2018، قبل رحيله إلى طرابزون سبور التركي.

لعب ستوريدج خلال مسيرته 322 مباراة مع جميع الأندية التي مثلها، وتمكن خلالها من تسجيل 112 هدفًا وصناعة 43.

بينما على المستوى الدولي، لعب ستوريدج 26 مباراة بقميص منتخب إنجلترا الأول بين عامي 2011 و2017، مسجلًا ثمانية أهداف.