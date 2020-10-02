الامارات | لاعب سوري ينضم إلى المنتخب الألماني.. ضربة موجعة لــ"نسور قاسيون"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سوري ينضم إلى المنتخب الألماني.. ضربة موجعة لــ"نسور قاسيون" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضمت القائمة الجديدة التي استدعاها مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف اسم اللاعب السوري الأصل محمود داوود المحترف في صفوف نادي بوروسيا دورتموند استعداداً لاستئناف مباريات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الألماني على "تويتر" بأن "داوود تم استدعاءه للمنتخب الألماني بين 29 لاعبا"، الأمر الذي يشكل ضربة قوية لطموح المنتخب السوري ومدربه التونسي نبيل معلول الذي كان يمني النفس في أن يرتدي داوود قميص المنتخب السوري ويحمل آمال السوريين في تحقيق الحلم ببلوغ كأس العالم 2022 للمرة الأولى في التاريخ.

يذكر أن المنتخب الألماني سيواجه تركيا، الأربعاء المقبل، في دوري الأمم الأوروبية قبل لقاءه أوكرانيا وسويسرا.

في المقابل، يحتل المنتخب السوري صدارة مجموعته في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 ومونديال 2022، ويمتلك حظوظاً بالمضي قدماً نحو تحقيق حلمه في ظل تمتعه بكوكبة من اللاعبين البارزين يتقدمهم الثنائي الهجومي عمر السومة وعمر خريبين.

من هو محمود داوود؟

- لاعب مولود في سورية وحاصل على الجنسية الألمانية.

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- عمره 24 سنة.

- انتقلت عائلته للعيش في ألمانيا بعد ولادته مباشرة.

- مثل منتخب ألمانيا في فئات الناشئين والشباب

- لعب مباراة كأس السوبر الألماني الأخيرة ضد بايرن ميونيخ.

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