شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تجاوز نائب رئيس المصري ضد إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو نادي الزمالك تصريحات محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري ضد إمام عاشوره والتطاول عليه بالفاظ في أحدي المداخلات التليفزيونية عقب نهاية مباراة الفريق يأمس في الدوري.

وطالبت إدارة القلعة البيضاء نظيرتها في النادي المصري بالاعتذار عن التصريحات المسيئة التى صدرت من محمد الخولي ضد لاعب نادي الزمالك خصوصاً وأن إمام عاشور، لم يفتعل أي أزمة وتعرض للسب والضرب من أحد بدلاء المصري .