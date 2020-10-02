شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يدعمون إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك دعمهم التام لإمام عاشور لاعب الفريق بعد الحملة الشرسة التى تقوده الكتائب الإلكترونية ضده من حين لآخر.

واجتمع لاعبو الأبيض مع إمام عاشور، عقب مباراة المصري وأكدوا له دعمهم التام له ووقوفهم بجانبه فيما يتعرض له من محاولات التشوية ووضعه دائما في بؤرة الأزمات واكدوا ما ما يتم من تنمر وترصد لعاشور، بعد كل مباراة يؤكد ان هناك حملة ممنهجة ضده وانهم لن يسمحوا لها بالتأثير علي زميلهم بالفريق.

وكان إمام عاشور قد تعرض للضرب والتعدي عليه من جانب أجد بدلاء النادي المصري في مباراة الامس بالدوري.