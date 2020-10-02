شكرا لقرائتكم موسيمانى يخسر أهم أفراد جهازه بالأهلى.. ومجلس الأحمر يوفر هذا البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك نادي صن داونز الجنوب أفريقي بمدربه رولاني مكوينا الذي كان مقررا له تولي منصب المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي. ووصل اليوم بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي الي القاهرة بعد رحلة طيران شاقة من جوهانسبرج لبدء مهمته رسميا مع الفريق الأحمر. ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين عنصر مصري جديد بالجهاز الفني من عدمه خلال الاجتماع المقرر اليوم مع موسيماني في تمام الثالثة عصرا.

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رحب الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع تويتر، بالجهاز الفنى الجديد للقلعة الحمراء بقيادة بيتسو موسيمانى، ونشرت صفحة الأهلى صورة للمدرب الجديد مع مساعديه وعلقت "جهاز فنى بطموح جديد"، وحظى المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى باستقبال حافل من بعض الجماهير لدى وصوله مطار القاهرة، حيث حرصت الجماهير المتواجدة فى المطار على التقاط الصور التذكارية والسيلفى مع المدرب الجنوب أفريقى الجديد، ونشر حساب القلعة الحمراء على تويتر صورا من وصول موسيمانى للقاهرة والتفاف الجماهير حوله.

يذكر أن مجلس إدارة النادى الأهلى، قرر فى اجتماعه، أمس الخميس، برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على ما جاء فى المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة والتى تضمنت ما يلى:

1.إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادى، نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتى لم تكن مدرجة فى بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره فى هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.

2.التعاقد مع بيتسو موسيمانى الجنوب أفريقى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدً الجمعة 2/10/2020 ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، الذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء، كما ينضم للجهاز سامى قمصان مدرب مساعد، والبلجيكى ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واللذان تم الإبقاء عليهما واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.