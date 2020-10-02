شكرا لقرائتكم أحمد بلال: البدرى أنصفنى فى أزمة مصطفى محمد ولا نقول تصريحات للشو والتريند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد بلال نجم النادى الأهلى السابق، رسالة إلى منتقديه فى تصريحاته السابقة عن مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك، وذلك عقب اتفاق حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر مع وجهة نظر بلال، بأن مصطفى محمد مازال يحتاج إلى الوقت والخبرات ليكون مهاجم الفراعنة، وقال بلال فى تصريحات لـ "الخليج 365": أريد توجيه رسالة إلى عباقرة كرة القدم، اتفاق حسام البدرى مع تصريحاتى، دليل قاطع أننى لا أقول أى كلام فى الهواء أو كلام عايزين منه تريند أو شو إعلامى، أنا بدرس كلامى قبل ما أقوله، حسام البدرى مش طالع يجاملنى أو هيجاملنى على حساب المنتخب.

أضاف: أحب أن أوجه رسالة شكر إلى كابتن حسام البدرى وبقوله " متشكرين يا ناصفنى".

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وعن خوض مصطفى محمد لتجربة الاحتراف قال بلال: أرى أنه لكى يحترف لابد أن يكون مستعد بشكل قوي، وأتمني له التوفيق لو خاض تجربة الاحتراف.

وتعرض أحمد بلال للكثير من الانتقادات فى وقت سابق بسبب تصريحاته عن مصطفى محمد، حيث يرى بلال أن اللاعب يحتاج إلى أكثر من ذلك يلتولى هجوم المنتخب، وبحاجة إلى العمل على نفسه بشكل أكبر.

وأصبح احتراف مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهددا بعدما تمسك البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق بتواجد مصطفي محمد مع الزمالك الموسم المقبل، رافضا رحيله لحاجة الفريق له، حيث اكد باتشيكو لمعاونيه أن مصطفى محمد مهاجم مميز ويمتلك مقومات قيادة هجوم الزمالك في البطولات الكبرى ومن الصعب تعويض رحيله وحرص المدرب البرتغالي على عقد جلسة خاصة مع مصطفى محمد في أول مران لباتشيكو مع الفريق الثلاثاء الماضى للإطمئمنان عليه.