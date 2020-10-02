شكرا لقرائتكم خالد مرتجي لـBBC : أخترنا موسيماني لأنه بيحب الأهلي وعارف قيمته محلياً وعالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أسباب اختيار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لقيادة الفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر الذى رحل عقب مباراة الترسانة في مسابقة كأس مصر، وقال عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن موسيماني كان من ضمن 4 مرشحين لكن مجلس الإدارة استقر عليه واستبعد الثلاثة الآخرين لعدة أسباب أهمها أن موسيماني يدرك جيدًا قيمة وحجم النادي الأهلي سواء في قارة أفريقيا أو في العالم باعتبار الاهلي أحد أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات."

وتابع مرتجي عن باقي أسباب التعاقد مع موسيماني قائلا: "بيتسو يحب الفوز ونجح في التتويج بالعديد من البطولات في مسيرته سواء مع سوبر سبورت أو صن داونز، كما أنه يعرف فريقنا جيدا ويعرف اللاعبين كما يعرف كل شيء عن منافسينا في دوري أبطال أفريقيا سواء الوداد أو الزمالك والرجاء طرفي نصف النهائي الآخر."

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وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي قائلا: "موسيماني لن يستغرق وقتا طويلا للتعرف على الفريق ونحن سعداء بالعمل معه لأنه يمتلك تفكيرا استراتيجيا ويخطط على المدى البعيد ونحن نقدر هذه الطريقة، ونجح بالفعل في تحويل صن داونز إلى أحد أفضل أندية أفريقيا خلال مسيرته مع الفريق ."

واختتم مرتجي تصريحاته بالتأكيد على دعم مجلس الأهلي للمدرب الجديد الذى أصبح أول مدير فني أجنبي من القارة السمراء يتولى تدريب الأهلي وأوضح قائلا: "حان الوقت للمدربين الأفارقة أن يتولوا مسئولية الأهلي ونتمنى له التوفيق وله كل الدعم لأننا دائما ما نفعل ذلك مع المدربين، ونثق فيه وفي قدرته على الظهور بشكل جيد وتقديم الكثير مع النادي الأهلي."

ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى، جلسة خاصة عصر اليوم، الجمعة، مع بيتسو موسيمانى للفريق للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين ، ووصل موسيمانى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ووصل المدرب الجديد للأهلى صباح اليوم عقب رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا، ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة.