شكرا لقرائتكم كارتيرون يغري ساسي بـ 25 مليون لضمه للتعاون السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد موقع جول مصر أن نادى التعاون السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الدولى التونسي فرجاني ساسي من صفوف الزمالك المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت العلاقة بين التعاون والزمالك اضطراب بعد انتقال باتريس كارتيرون من تدريب الفريق المصري لنظيره السعودي، وما صاحبه من حرب تصريحات بين الطرفين.

وبحسب "جول" فإن التعاون تقدم بعرض قيمته 1.4 مليون يورو للزمالك بما يوارزى حوالى 25 مليون جنيه مصري من أجل ضم لاعب الوسيط خلال الأيام المقبلة.

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وأضاف الموقع أن العرض يأتي بسبب طلب شخصي من كارتيرون الذي يرغب بضم اللاعب التونسي لتعزيز صفوف ناديه في الموسم القادم.

وأضاف المصدر أن الزمالك أعطى الضوء الأخضر للمفاوضات في ظل تبقي عام وحيد في عقد ساسي مع الفريق.

وتعرض فرجاني ساسي للطرد في لقاء فريقه أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.