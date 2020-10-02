شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمباراة وادى دجلة فى الجولة 31 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، استعداداته اليوم لمباراة وادى دجلة، والمقرر إقامتها غدا السبت ضمن منافسات الدولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ورفع أحمد كشرى الضغوط عن اللاعبين وطالبهم بإظهار الوجه الحقيقى لأبناء الجنوب بعد الخسارتين المتتاليتين أمام الجونة والمصرى بآخر جولتين، ومن المقرر أن يعلن كشرى عن قائمة المباراة فى ختام المران.

وتعتبر مباراة وادى دجلة وأسوان مباراة بـ 6 نقاط، ففى حال فوز أبناء الجنوب سيرتفع رصيد أسوان إلى النقطة 37 ويتوقف رصيد دجلة عند النقطة 31، قبل 3 مباريات من نهاية المسابقة، وهو ما يعنى أن أسوان سيكون بحاجة لـ 4 نقاط فقط من أجل حسم البقاء بالدورى الممتاز، وذلك لرفع رصيده إلى النقطة 41، وهو ما لن يتمكن وادي دجلة من الوصول إليه، ففى حالة الخسارة من أسوان وفوزه فى باقى المباريات سيتوقف رصيده عند النقطة 40.

وكان أسوان قد خسر فى مباراة الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعته بالمصرى مساء أمس على ملعب برج العرب، بهدف نظيف، وهى الخسارة الثانية على التوالى لأبناء الجنوب بعد الهزيمة من الجونة بنفس النتيجة فى الجولة 29.

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ومنذ انطلاق الدور الثانى حقق أسوان عدة نتائج طيبة تحت القيادة الفنية لأحمد كشرى، كان أبرزها ثلاث انتصارات متتالية على حساب الانتاج الحربى وطنطا والزمالك.

ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد 30 جولة خاضها أبناء الجنوب، حيث فاز أسوان فى 8 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 12 آخرين، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 آخرين.