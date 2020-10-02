شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: البدرى أنصفنى فى مستوى مصطفى محمد.. "وأنا مش بتاع تريند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد بلال، نجم النادى الأهلى السابق، رسالة إلى منتقديه عن تصريحاته السابقة حول مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك، بعد اتفاق حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر مع وجهة نظر بلال، بأن مصطفى محمد مازال يحتاج للوقت والخبرات ليكون مهاجم الفراعنة، وقال بلال فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "أريد توجيه رسالة إلى عباقرة كرة القدم، اتفاق حسام البدرى مع تصريحاتى دليل قاطع بأننى لا أقول أى كلام فى الهواء أو كلام عايزين منه تريند أو شو إعلامى، أنا بدرس كلامى قبل ما أقوله، حسام البدرى مش طالع يجاملنى أو هيجاملنى على حساب المنتخب".

وأضاف بلال، "أوجه رسالة شكر إلى حسام البدرى و"متشكرين يا ناصفنى".

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وعن خوض مصطفى محمد تجربة الاحتراف قال بلال، أرى أنه لكى يحترف لابد أن يكون مستعداً بشكل قوى، وأتمنى له التوفيق إذا خاض تجربة الاحتراف".

وتعرض أحمد بلال للكثير من الانتقادات فى وقت سابق بسبب تصريحاته عن مصطفى محمد، حيث يرى بلال أن اللاعب يحتاج إلى أكثر من ذلك يلتولى هجوم المنتخب، وبحاجة إلى العمل على نفسه بشكل أكبر.

وأصبح احتراف مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهددا بعدما تمسك البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق بتواجد مصطفى محمد مع الزمالك الموسم المقبل، رافضا رحيله لحاجة الفريق له، حيث اكد باتشيكو لمعاونيه أن مصطفى محمد مهاجم مميز ويمتلك مقومات قيادة هجوم الزمالك فى البطولات الكبرى ومن الصعب تعويض رحيله وحرص المدرب البرتغالى على عقد جلسة خاصة مع مصطفى محمد فى أول مران لباتشيكو مع الفريق الثلاثاء الماضى للإطمئمنان عليه.