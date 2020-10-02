شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلاوية من موسيمانى؟.. أفريقيا والـ"تيكى تاكا" أبرز المطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مهمة ثقيلة تنتظر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، بعد توليه مسئولية تدريب المارد الأحمررسمياً خلفاً للسويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق السابق، الذى لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة الحمراء ليرحل عن الفريق قبل استكمال مهمته فى الموسم الجارى، والذى حصد خلاله بطولة الدورى العام، وترك الأهلى فى منتصف طريق بطولة كأس مصر وعلى بعد خطوت من حلم التتويج باللقب الأفريقى التاسع فى دورى أبطال أفريقيا.

بكثير من الطموحات استقبلت الجماهير الأهلاوية خبر تولى موسيمانى مسئولية الأهلى، خاصة أن المدير الفنى السابق لصن داونز الجنوب أفريقى ليس غريباً عن القارة السمراء، ويعرف جيداً المنافسات الأفريقية، بل وسبق له التتويج باللقب الأبرز عام 2016 على حساب الزمالك محققاً اللقب الأول بدورى الأبطال فى تاريخ صن داونز.

دورى أبطال أفريقيا

ارتفع طموح الأهلاوية بالتتويج باللقب التاسع الأفريقى مع موسيمانى خلال الأيام الماضية، معلقين آمالهم على خبراته الأفريقية والتى كان يفتقدها فايلر خارج الدورى المصرى، ما أدى إلى ظهور الأداء الأحمر بشكل متراجع فى أفريقيا، وباتت مسئولية حصد اللقب الغائب تقع على عاتق المدرب الجديد الذى يستعد لمواجهة الوداد المغرب فى منتصف أكتوبر الجارى بالدور نصف النهائى.

"التيكى تاكا"

تنتظر جماهير الأهلى من موسيمانى أن يعيد الأداء القوى والروح القتالية للفريق الأحمر، بعدما تراجع أداء الفريق منذ العودة من التوقف بسبب حالة التردد التى سيطرت على رينيه فايلر بشأن استمراره مع الأهلى وانعكست على الأداء.

Advertisements

صفقات قوية

البداية قد تكون سيرينو لاعب صن داونز، والذى فشلت مفاوضات الأهلى لضمه من قبل، إلا أن العلاقات الطيبة بين إدارة الناديين الفترة الأخيرة قربت سيرينو من تدعيم الهجوم الأحمر خلال الفترة المقبلة، وليس هذا فقط بل تنتظر جماهير الأهلى من المدرب الجديد استقدام لاعبين بمستوى القميص الأحمر لخوض موسم جديد ملىء بالتحديات.

كأس مصر

البطولة العزيزة على دولاب البطولات الأحمر فى الآونة الأخيرة، والتى شهدت تراجعاً كبيراً من الأهلى فى حصدها حيث هيمن عليها نادى الزمالك غريمه التقليدى، وتطمح جماهير الأحمر للجمع بين ثنائية الدورى والكأس فى الموسم الجارى إلى جانب دورى الأبطال.

استكمال مسيرة الانتصارات

ترغب الجماهير الحمراء فى استكمال موسيمانى مسيرة الانتصارات بالدورى العام، للحفاظ على الروح المعنوية للفريق، خاصة أن المدرب الجديد على موعد مع مواجهة قوية أمام المقاولون العرب الأحد المقبل، بالإضافة إلى المباراة الأهم أمام بيراميدز فى ختام المسابقة، خاصة أن بيراميدز شكل عقدة للأهلى لفترة طويلة، قبل أن يفوز عليه فى الدور الأول بالموسم الجارى.