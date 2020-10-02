شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى عيد لاعبة سموحة: بحب تشيكن الفريدو ونجمى المفضل عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سلمى عيد" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى سموحة، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين وفريق 16 سنة، بالإضافة إلى تصعيدها للمرحلة التالية، والتى تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة الطائرة بالسواريه

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم فى أوقات فراغى لما يكون مفيش تدريبات أو مباريات بحب الرسم والتلوين.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

تشيكن الفريدو ، طريقتى مختلفة ومميزة في اعدادها



سلمى عيد

من نجمك المفضل؟

أمير كرارة وتضحك "باشا مصر".



لاعبة الطائرة فى احد المناسبات

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب كل أغانى الهضبة بحب أسمعها سواء الجديدة أو القديمة كلهم أحلى من بعض.

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سلى لاعبة سموحة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

مصورة، لأنى بحب التصوير جدا، وأمنية حياتى أكون photographer

لما تتعاكسى فى الشارع.. أيه بيكون رد فعلك؟

تجاهل تام.. وكأن الموقف لم يكن.



لاعبة طائرة سموحة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

نيلى كريم مميزة في كل حاجة الفن و الرياضة لما انت بتلعب باليه ، وقدرت تجمع بين رياضيتها والحاجة اللى بتحبها وهى الفن.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا.



سلمى عيد على البحر

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

أحب أنه يكون رياضى طبعا لأنه هيقدر يفهمنى أكتر.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض وإن شاء لله أفضل مستمرة لحد محقق كل أهدافى.