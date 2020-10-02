شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي يقترب من العودة للقائمة أمام المقاولون بعد شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب على لطفى، حارس مرمى الأهلى، من دخول قائمة فريقه استعداداً لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غد، الأحد، فى الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز التى توّج بها الأهلى للمرة الـ42 فى تاريخ النادى، بعد تماثله للشفاء من فيروس "كورونا" الذى أُصيب به مؤخراً وحرمه من دخول قائمة الفريق لعدة مباريات خاضها ببطولة الدورى الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، قررت لجنة لتخطيط للكرة بالنادى إسناد ملفات مهمة بالفريق الكرة للمدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للفريق الذى تم تعيينه بشكل رسمى أمس، الخميس، حيث استقرت اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وكذلك محمود الخطيب رئيس النادى على مناقشة ملف الصفقات مع موسيماني.

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وشاهد موسيمانى عدة مباريات للأهلى مؤخراً من أجل وضع يده على النقاط العريضة بشأن المراكز التى تحتاج تدعيم فى الفريق كما تسلّم تقريراً يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالفريق سواء فيما يتعلق بالقائمة أو أعمار اللاعبين أو الصفقات المُرشحة وكذلك المُصابين وغيرها من التفاصيل التى تتعلق بالفريق حتى يكون على دراية تامة بكل الأمور المُتعلقة بالأهلى.

ومن المقرر أن يحسم موسيمانى الذى وقع على عقد مدته موسمين مع الأهلى جميع هذه الملفات فى غضون الأيام المقبلة بالتشاور مع إدارة النادى التى منحته الحرية التامة فى إصدار أية قرارات بخصوص هذا الأمر لاسيما وأن مجلس القلعة الحمراء يرغب فى توفير كل سُبل النجاح والاستقرار للفريق من أجل الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا الذى ينتظر فيه الاهلى مباراة قوية مع الوداد المغربى منتصف أكتوبر المقبل فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تكريم الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق، وبالتحديد الثنائى ديفيد سيزا وتوماس بينكلى بعد رحيلهما عن تدريب الفريق برفقة فايلر، فيما نجحت الإدارة الحمراء فى الإبقاء على ميشيل يانكون مدرب الحراس، وتأجل المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالي، والذى قررت الإدارة الحمراء اقالته، ونجح مسئولو النادى الأهلى فى التعاقد مع موسيمانى دون دفع أى أموال لناديه السابق صن داونز، حيث قام موسيمانى بفسخ عقده معه لكى يمكن له تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر، حيث يرتبط مسئولو الأهلى بعلاقة طيبة مع نظرائهم فى صن داونز وهو الأمر الذى سهل المفاوضات بين الطرفين، كما وعد الأخير بتسهيل ملف بيع اللاعب الأورجويانى سيرينو للفريق الأحمر فى الموسم الجديد.