شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام بين لاعبى المقاصة حول مقاطعة مباراة بيراميدز بسبب المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الانقسام يشهدها فريق مصر المقاصة بين اللاعبين بسبب أزمة المستحقات المتأخرة، والتى كانت سبباً فى رحيل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، وكذلك امتناع اللاعبين عن خوض التدريبات أمس الأول الأربعاء.

وكشف مصدر داخل الفريق أن اللاعبين منقسمون داخل الفريق ما بين مؤيد لفكرة عدم خوض مباراة بيراميدز غدا، السبت، حيث هدد بعض اللاعبين مجلس الإدارة بعدم خوض مواجهة بيراميدز باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى، وأكد هؤلاء اللاعبون للإدارة أنهم لن يخوضوا تلك المواجهة إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، خاصة أنهم تلقوا أكثر من وعد بصرف تلك المستحقات، وكان آخرها الأربعاء، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود الشيكات، الأمر الذى دفعهم للغضب والتهديد بعدم المشاركة فى المباراة المقبلة.

بينما يرى فريق آخر من اللاعبين الانتظار حتى مساء اليوم الجمعة، خاصة أن على عاشور المدير الفنى للفريق وعدهم بصرف مستحقاتهم اليوم بناءً على وعد الإدارة، وفى حال عدم صرف المستحقات يتم حسم المشاركة فى مباراة بيراميدز من عدمه.

وكشف مصدر مطلع بالنادى الفيومى أن اللاعبين حصلوا على نسب متفاوتة من مستحقاتهم منذ بداية الموسم الجارى، كما أنهم تلقوا أكثر من وعد بصرف باقى تلك المستحقات، وكان من المفترض أن تحضر الإدارة شيكات بجزء من المستحقات الأربعاء، لكنه لم يحدث مما أشعل غضب اللاعبين.