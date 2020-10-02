شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن طرح مشروعات استثمارية بمراكز شباب الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بمركزى شباب الرواجح والإقالته بمحافظة الأقصر، ضمن مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب، فى مركز شباب الرواجح، تم طرح منطقة ترفيهية واجتماعية وخدمية تضم حمام سباحة وأكوابارك مائية ومطعم وسوبر ماركت وقاعة مناسبات وملحقاتها.

بينما فى مركز شباب الإقالته، تم طرح منطقة رياضية وترفيهية وخدمية تضم حمام سباحة وملحقاته و2 ملعب خماسى وكافتيريا وقاعة مناسبات وملحقاتها .

مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب الذى اطلقته وزارة الشباب والرياضة يتم من خلاله استثمار المساحات غير المستغلة بالمراكز وإنشائها بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع دون أى تكلفة على الوزارة أو المركز بالعكس، بيتم دفع قيمة حق انتفاع سنوى للمركز لتنمية موارده الذاتية .

كما وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف دعم مالى قدره 97 ألف جنيه لعدد (15) مركز شباب بقرى ومدن الغربية والمنافية والبحيرة، وأكد وزير الشباب والرياضة أن ذلك يأتى فى إطار دعم الوزارة المتوصل لمراكز الشباب وكافة الهيئات الشبابية لتكثيف الأنشطة والمبادرات التى تنفذها الوزارة فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى الصرف على الاحتياجات الضرورية والوفاء بالتزاماتها المختلفة والمستحقات المالية الدورية الخاصة بالمراكز .