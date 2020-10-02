شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين أبطال فى فيلم "الناجون من الإقالة" فى الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت الساحرة المستديرة تطيح بالمدربين فى موسم كورونا بالإيجبشيان ليج، ولم يبق أحد بعيداً عن الإقالة أو الاستقالة، فإما تتسبب تراجع النتائج فى تغيير المدربين أو عدم الوصل لاتفاق على التجديد، وفى بعض الأحيان يكون الهروب من المسئولية بعد عرض آخر مغرٍ سبباً فى تغيير المدربين بهذا الموسم الاستثنائى الذى تعيشه الكرة المصرية فى أطول دورى امتد على مدار أكثر من عام.

رينيه فايلر مدرب الأهلى كان آخر ضحايا هذه الإقالات وآخر الراحلين عن الإيجبشيان ليج حتى الآن، ورغم أن الجميع تنبأ للسويسرى باستكمال مسيرته مع الفريق الأحمر بعد بداية أكثر من مميزة مع الأهلى وحصد بطولة السوبر المصرى على حساب الغريم التقليدى نادى الزمالك، إلا أنه وبرحيله مؤخراً لم يتبق سوى 3 أندية فقط لم تغير مدربيها خلال الموسم الجارى.

المقاولون

مازال المقاولون العرب يحتفظ بعماد النحاس مدرب الفريق من الموسم الماضى، وسادت حالة من الارتياح داخل جدران قلعة الجبل الأخضر، بعد الإعلان عن تولى بيتسو موسيمانى مسئولية الأهلى، وخروج عماد النحاس من دائرة الترشحيات ليبقى مع المقاولون خلال الفترة المقبلة، بعد العروض القوية والنتائج المميزة التى حققها خاصة فى الموسم الجارى، ومع النحاس يحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 52 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 30 جولة، حيث فاز المقاولون فى 15 مباراة وتعادلوا فى 7 مباريات وخسروا 8 وسجل لاعبو المقاولون 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 آخرين.

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الاتحاد السكندرى

احتفظ الاتحاد السكندرى أيضاً بمديره الفنى طلعت يوسف، رغم تراجع النتائج مؤخراً، وتحت قيادة المدرب المخضرم خاض زعيم الثغر 29 مباراة حتى الآن، حصد خلالها 38 نقطة ليحتل المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى العام، بعد 8 انتصارات و14 تعادل و7 هزائم، وسجل لاعبو الاتحاد 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 آخرين.

الانتاج الحربى

رغم تقديم مختار مختار المدير الفنى استقالته من تدريب الإنتاج الحربى فى قت سابق، إلا أن الإنتاج رفض التخلى عن مديره الفنى ليستكمل مختار مسيرته خلال الموسم، وتحت قيادة المدرب المخضرم خاض الإنتاج 29 مباراة حصد خلالها 34 نقطة، ليحتل المركز الـ11 فى جدول مسابقة الدورى العام، حيث فاز الإنتاج فى 8 مباريات وتعادل فى 10 آخرين وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 آخرين.