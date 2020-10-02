شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 10 مباريات جمعت حرس الحدود والإنتاج قبل مباراة اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف حرس الحدود نظيره الإنتاج الحربى فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الجمعة، باستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سموحة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربى من وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

*ترتيب حرس الحدود والإنتاج الحربى فى جدول الدوري

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر.

*تاريخ مواجهات حرس الحدود والانتاج الحربى

مواجهة اليوم هى الحادية عشرة فى تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، والتي بدأت منذ صعود أصحاب الأرض موسم 2009/2010.

تفوق الإنتاج الحربى بتحقيق 5 انتصارات بفارق فوزين عن حرس الحدود، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل، تساوى الفريقين فى معدل التهديف حيث سجل كل منهما 15 هدفاً.

أول مواجهة كانت في الجولة الرابعة عشر بإستاد المكس، وانتهت بفوز الضيوف بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل أحمد سلامة باكورة أهداف المواجهات وأول أهداف الحرس في الدقيقة الأولى، وأضاف أحمد عبدالغني الهدف الثاني في الشوط الثاني.

بينما سجل جمعة مشهور أول أهداف الإنتاج من ضربة جزاء احتسبها الحكم عماد بدرة، وأضاف حسن موسى، ومؤمن زكريا هدفين، وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني.

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وفى الدور الثاني بإستاد السلام، حقق حرس الحدود فوزه الأول بهدفين دون رد سجلهما أحمد حسن مكى، وأحمد سعيد أوكا من ضربة جزاء، احتسبها الحكم عادل عقل.

وفى مواجهة الدور الاول بين الفريقين فى دوري هذا الموسم فاز الانتاج الحربى بهدف دون رد سجله موسى دياورا بالجولة 14 للمسابقة فى 18 يناير 2020 على ستاد السلام.

*العشرى يبحث عن الفوز الثانى ومختار يفتش عن منطقة الامان

ويسعى طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق فوزه الثانى منذ العودة لتدريب الفريق بعدما حقق فوزاً وتعادلا وخسارتين منذ توليه المسئولية قبل أسبوعين في محاولة للهروب من الهبوط الذى بات أقرب فريق إليه بعد طنطا الذى هبط رسمياً ونادى مصر الذى هبط أكلينكياً في المقابل يأمل مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى في تجاوز أثار رباعية دجلة وتحقيق فوز يساهم في دفعه لمنطقة الأمان بالوصول للنقطة 37 مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

*التشكيل المتوقع لحرس الحدود والانتاج الحربى

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الإنتاج الحربى مكونا من :"أحمد السعدني ، حسن مجدي خالد سامي، ومحمد عبدالفتاح وعمرو الحلواني ، محمد أسامة ومصطفى جمال، وحامد خالد وعلي الزهدي ، محمد عبداللطيف جريندو أونتوني لوكاسا".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام حرس الحدود مكونا من :" أحمد يحيى وعلاء سلامة وأحمد صابر ومحمود البدرى واحمد شديد قناوى وغنام محمد ومحمد بازوكا ومحمد فييرا وعبدالرحمن شيكا وامادو نيانجى وباسم مرسى".