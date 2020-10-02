شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يشكر إدارة الدراويش ويطالب بإيقاف التصريحات لمنع "البلبلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حمزة الجمل، نجم النادى الإسماعيلى السابق، الشكر لمجلس إدارة الدراويش على قبول المبادرة التى قدمها، بعدما شدد على ضرورة حضور مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان للمباريات ومساندة الفريق، وقال الجمل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، سعيد جداً بالاستجابة للمبادرة التى قدمتها من مجلس الإسماعيلى لتدعيم النادى، وسعيد بهذا الدعم وأتمنى أن يستمر ليس للخمس مباريات المتبقية فى الموسم، بل يمتد للموسم المقبل أيضاً، فتواجد المسئولين مهم جداً وأتمنى أن تقل التصريحات فى المستقبل داخل الإسماعيلى.

وأضاف الجمل، "لا يمكن الحديث عن الأسماء المرشحة للانضمام للفريق حتى لا يحدث بلبلة بين اللاعبين، وأتمنى أن تكون التصريحات عن الحاضر فقط.

فى سياق آخر، يستعد الإسماعيلى لمواجهة سموحة فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الطلائع بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز سموحة على حرس الحدود بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

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ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 16 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

ويسعى البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى للإسماعيلى، لتحقيق فوزه الثانى على التوالى مع الدراويش، لاسيما أن الفريق الأصفر انتفض أخيراً بعد 6 مباريات وحقق الفوز على الطلائع ليعزز فرص نجاته من الهبوط، فى المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفنى لسموحة للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم منذ توليه تدريب الفريق السكندرى حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين ويرغب فى اقتحام المربع الذهبى قبل نهاية الموسم.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام سموحة مكونا من: "محمد فوزى -أحمد أيمن - محمد هاشم - محمد عمار - محمد بيومى - محمد مخلوف - محمود دونجا - عمر الوحش - بيكيتى سيلفا - محمد حمدى زكى - عبدالرحمن مجدي".