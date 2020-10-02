شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يوجه رسالة لجمهور الأهلى: أنتم الدرع والسيف وأعتمد عليكم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للنادي الأهلي، رسالة لجمهور الفريق بعد وصوله لتولي مهمته في قيادة الفريق، وقال عبر حسابه بموقع "انستجرام"، "إنه لحلم عظيم، وأنا متحمس للعمل مع الفريق الأحمر، صاحب أكبر وأفضل جمهور بالعالم".



موسيماني

وأضاف موسيمانى، "أعرف مدى حماسكم لناديكم وأثق من مساندتكم لنحقق أحلامنا معا، أنتم الدرع والسيف.. أنا أعتمد عليكم وعلى تاريخ النادى وعلى الإدارة المحترمة نحن معا لنبقى الأهلي دائما فى القمة ودائما سوف يكون النادى رقم واحد"، واختتم رسالته قائلا، "بمساندتكم المتواصلة فى الأوقات الجيدة والسيئة.. الفريق الأحمر سيَبقى فوق الجميع".

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ويستعد الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للأهلي، لبدء تجربته مع القلعة الحمراء بعدما وصل القاهرة صباح اليوم، الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلي خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق الذى وقع عقداً مع الأهلي لمدة موسمين، ووصل المدرب الجديد للأهلي صباح اليوم بعد رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الواحدة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل فى السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة.

ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي ولجنة التخطيط للكرة بالنادى، جلسة خاصة عصر اليوم مع بيتسو موسيماني لمناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين، ومن المقرر أن يتوجه موسيمانى للنادى الأهلى ظهر اليوم لإجراء جولة تفقدية فى القلعة الحمراء ومشاهدة ملعب التتش وغرف خلع الملابس ومنشآت النادى، وعقد جلسة خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف.