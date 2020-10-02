شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة وتحذير من باتشيكو لهذا اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، نصيحة مهمة لفيرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق عقب مباراة المصري البورسعيدي طالبه خلالها بضبط النفس وعدم الانفعال الزائد في المباريات خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن الأمر لم يستدع كل هذه الأزمة التى حدثت في مباراة المصري وافنعاله لمجرد عدم احتساب الحكم ضربة حرة مباشرة لصالحه مرتين متتاليتين.

وحذر باتشيكو، ساسي، وجميع اللاعبين من تكرار مثل هذه الأمور حتي يتسني له تحقيق هدفه وأحلامه مع الفريق مؤكداً أن طرد ساسي، أثر سلباً علي خطة وطريقة اللعب واضطره لتغيير خطته مما منح الاستحواذ بعض الشيء للمصري في الشوط الثاني.