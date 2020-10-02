شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي تحت قيادة موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة قوية ستجمع بين الأهلي والمقاولون العرب، وذلك في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2020.

وتقام مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد القادم 4 أكتوبر 2020.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.