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تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي تحت قيادة موسيماني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة قوية ستجمع بين الأهلي والمقاولون العرب، وذلك في الجولة 32 من الممتاز 2020.

وتقام مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد القادم 4 أكتوبر 2020.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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