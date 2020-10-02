شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يعتذر للاعبي الزمالك والجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص فرجاني ساسي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاعتذار للبرتغالي باتشيكو والمدير الفني وجهازه المعاون وللاعبي الفريق عقب نهاية مباراة فريقه مع المصري البورسعيدي، بسبب ما صدر منه خلال المباراة وتسبب في طرده وضغط اللاعبين على مدار أكثر من 70 دقيقة باللعب بعشرة لاعبين.
وقدم نجم تونس اعتذاره للاعبين الذين تقبلوه والتمسوا له العذر بعدما تأكدوا من تعنت الحكم ضده وتعرضه لضغوط كبيرة من ضرب وإعاقات من لاعبي المصري على مرأى ومسمع مع الحكم دون احتساب أي قرارات لصالحه.
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