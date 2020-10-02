شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد علي رأس قائمة المنتخب أمام توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجر عضو بارز داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، أن مصطفي محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سيكون على رأس القائمة التي سيعلنها حسام البدري في معسكر المنتخب لمباراتي توجو المقبلة

ويلتقي المنتخب الوطني مع توجو ذهابا وايابا ضمن منافسات افريقيا المؤهلة لبطولة الأمم2021.

وقال عضو الجهاز الفني الذي رفض ذكر اسمه: «مصطفي محمد سيكون مهاجم المنتخب في المعسكر بجانب المهاجمين الآخرين الذين يتم اختيارهم».

وتابع: «الجهاز الفني تواصل مع مصطفي محمد وابلغه بقرار ضمه واهتمام حسام البدري بضمه للمعسكر المقبل وطالبه بالرتكيز وبذل ما بوسعه» .