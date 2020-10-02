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«رجال يد الأهلي» يواجه المعادي في بداية مشواره بالدوري

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة اليوم الجمعة، عندما يلاقي نظيره فريق المعادي، في أول مبارياته ببطولة دوري المحترفين للموسم الجديد 2020-2021.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء اليوم بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في رحلة البحث عن اللقب. وحرص طارق محروس المدير الفني على عقد محاضرة للاعبين قبل المران الأخير، أكد خلالها على ضرورة التركيز والإلتزام؛ من أجل تحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة

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