«رجال يد الأهلي» يواجه المعادي في بداية مشواره بالدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال يد الأهلي» يواجه المعادي في بداية مشواره بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة اليوم الجمعة، عندما يلاقي نظيره فريق المعادي، في أول مبارياته ببطولة دوري المحترفين للموسم الجديد 2020-2021.
ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء اليوم بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في رحلة البحث عن اللقب. وحرص طارق محروس المدير الفني على عقد محاضرة للاعبين قبل المران الأخير، أكد خلالها على ضرورة التركيز والإلتزام؛ من أجل تحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة
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