شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرد على ترحيب الجماهير: الأهلي سيظل رقم واحد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
في أول على استقبال حافل له في مطار القاهرة، وعد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن يظل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقم واحد.
وقال في فيديو بثه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،:«سيبقي النادي الأهلى النادي رقم واحد في القمة».
وأضاف :«بمساندتكم وحماستكم سنحقق أحلامنا معا، وأنتم الدرع والسيف، ولكم التاريخ والإدارة العظيمة والمحترمة».
ويذكر أن موسيماني، وصل القاهرة صباح الجمعة قادما من جنوب أفريقيا، ولاقي الجنوبي أفريقي، العشرات من جماهير النادي الأهلي في استقباله، بالإضافة إلى من وفد رسمي من إدارة النادي.
وقامت الجماهير بالتقاط صور التذكارية (السيلفي) وترحيب به.
ويبدأ الجنوب أفريقي موسيماني مشواره مع النادي الأهلى بقيادة المران الأول بإستاد مختار التتش لتجهيز الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد ضمن منافسات مسابقة الدوري العام.
وقامت إدارة النادي بعمل جولة لموسيماني داخل النادي الأهلي، والتعرف على اللاعبين.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تعيين موسيماني مديراً فنياً للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر، بعد خلافات مع الإدارة، بسبب الشروط التي طالب وضعها لاستكمال المشوار مع النادي.
بيتسو موسيماني، هو لاعب كرة قدم جنوب أفريقي سابق ومدرِّب حالي لنادي صن داونز وسبق له تدريب منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم مرتين مرة كمساعد مدرب وأخرى كمدير فني، يعد موسيماني واحد من أهم المدربيين بجنوب أفريقيا وأكثرهم تقييما بعد ان ساهم في الحصول على عدة القاب في بطولات كبرى مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي بين عامي 2001 و2007.
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