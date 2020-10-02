شكرا لقرائتكم انقسام بين لاعبى المقاصة حول مقاطعة مباراة بيراميدز بسبب المستحقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الإنقسام يشهدها فريق مصر المقاصة بين اللاعبين بسبب أزمة المستحقات المتأخرة والتي كانت سببا في رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق ، وكذلك امتناع اللاعبين عن خوض التدريبات أمس الأول الأربعاء.

وكشف مصدر داخل الفريق أن اللاعبين منقسمون داخل الفريق ما بين مؤيد لفكرة عدم خوض مباراة بيراميدز غدا السبت بالدورى، حيث هدد بعض اللاعبين مجلس الإدارة، بعدم خوض مواجهة بيراميدز، على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثون من عمر مسابقة الدورى، وأكد هؤلاء اللاعبون للإدارة إنهم لن يخوضوا تلك المواجهة إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، خاصة وإنهم تلقوا أكثر من وعد بصرف تلك المستحقات، وكان أخرها الأربعاء، إلا إنهم فوجئوا بعدم وجود الشيكات، الأمر الذى دفعهم للغضب والتهديد بعدم المشاركة فى المباراة المقبلة.

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بينما يرى فريق أخر من اللاعبين الانتظار حتى مساء اليوم الجمعة، خاصة وأن على عاشور المدير الفني للفريق وعدهم بصرف مستحقاتهم اليوم بناء على وعد الإدارة، وفى حالة عدم صرف المستحقات يتم حسم المشاركة في مباراة بيراميدز من عدمه.

وكشف مصدر مطلع بالنادى الفيومى، إن اللاعبين حصلوا على نسب متفاوتة من مستحقاتهم منذ بداية الموسم الجارى، كما إنهم تلقوا أكثر من وعد بصرف باقى تلك المستحقات وكان من المفترض أن تحضر الإدارة شيكات بجزء من المستحقات الأربعاء، لكنه لم يحدث مما أشعل غضب اللاعبين.

وأضاف الحكم المونديالى أن كل الشعب المصرى يرفض أى حملات خارجية أو داخلية تهدف لزعزعة استقرار الوطن عقب حالة الاستقرار التى تعيشها مصر منذ ثورة 30 يونيو.