شكرا لقرائتكم إطلالة كل جمعة.. أليو بادجى يتألق فى الزى الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى، صوراً عبر حسابه الشخصى على انستجرام، ظهر خلاله مرتدياً الزى الأفريقى، وعلق بادجى على الصور قائلاً "جمعة سعيدة على الجميع"، ويستعد بادجى للمشاركة مع النادى الأهلى فى المباراة المقبلة، والتى تجمع الفريق الأحمر بنظيره المقاولون العرب على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 31 بالدورى العام، والتى تقام يوم الأحد القادم.



بادجى



بادجي

فى سياق آخر، يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى، جلسة خاصة عصر اليوم، الجمعة، مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للفريق للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين.

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ووصل موسيمانى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ووصل المدرب الجديد للأهلى صباح اليوم عقب رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا، ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة.

ويتوجه موسيمانى للنادى الأهلى ظهر اليوم لإجراء جولة تفقدية فى القلعة الحمراء ومشاهدة ملعب التتش وغرف خلع الملابس ومنشآت النادى وعقد جلسة خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف.

وأجرى موسيمانى حوارا مطولا، مع أحد مواقع جنوب أفريقيا، قبل بداية مشواره مع الأهلى، خلفا للسويسرى رينيه فايلر، الذى رحل عن تدريب المارد الأحمر، عقب الفوز على فريق الترسانة بنتيجة 2 – 1، مساء الأربعاء، فى كأس مصر، وأعلن الأهلى، الخميس، تعاقده رسميا، مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مديرا فنيا للفريق، لمدة موسمين، بعد أن تقدم باستقالته من تدريب فريق صن داونز، وتحدث موسيمانى، لموقع "شووت أونلاين" الجنوب أفريقى، قبل بداية رحلته إلى مصر، لتدريب الأهلى، قائلا:" ربما لولا فيروس كورونا، لكان جاء عرض الأهلى قبل تجديد عقدى مع صن دوانز، لمدة 4 سنوات، والذى كان سيكون بداية من الموسم المقبل، لكن هذه كرة القدم، كل شئ فيها يتغير بطريقة سريعة جدا".