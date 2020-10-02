شكرا لقرائتكم على لطفى يقترب من العودة لقائمة الأهلى بعد الشفاء من "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إقترب على لطفي حارس مرمى الأهلي من دخول قائمة فريقه إستعداداً لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غد ، الأحد، في الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز التي توّج بها الأهلي للمرة الـ42 في تاريخ النادي وذلك بعد تماثله للشفاء من فيروس "كورونا" الذي أُصيب به مؤخراً وحرمه من دخول قائمة الفريق لعدة مباريات خاضها ببطولة الدوري الفترة الماضية.

من ناحية أخرى ، قررت لجنة لتخطيط للكرة بالنادي إسناد ملفات هامة بالفريق الكرة للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الذى تم تعيينه بشكل رسمي أمس، الخميس، حيث إستقرت اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وكذلك محمود الخطيب رئيس النادي على مناقشة ملف الصفقات مع موسيماني.

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وشاهد موسيمانى عدة ماريات للأهلى مؤخراً من أجل وضع يده على النقاط العريضة بشأن المراكز التى تحتاج تدعيم في الفريق كما تسلّم تقريراً يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالفريق سواء فيما يتعلق بالقائمة أو أعمار اللاعبين أو الصفقات المُرشحة وكذلك المُصابين وغيرها من التفاصيل التى تتعلق بالفريق حتى يكون على دراية تامة بكل الأمور المُتعلقة بالأهلي .

ومن المقرر أن يحسم موسيماني الذى وقع على عقد مدته موسمين مع الأهلي جميع هذه الملفات في غضون الأيام المقبلة بالتشاور مع إدارة النادي التى منحته الحرية التامة في إصدار أية قرارات بخصوص هذا الأمر لاسيما وأن مجلس القلعة الحمراء يرغب في توفير كل سُبل النجاح والإستقرار للفريق من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا الذي ينتظر فيه الاهلي مباراة قوية مع الوداد المغربي منتصف أكتوبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على تكريم الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق، وبالتحديد الثنائي ديفيد سيزا وتوماس بينكلي بعد رحيلهما عن تدريب الفريق برفقة فايلر، فيما نجحت الإدارة الحمراء في الإبقاء على ميشيل يانكون مدرب الحراس، وتأجل المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي، والذي قررت الإدارة الحمراء اقالته، ونجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع موسيماني دون دفع أي أموال لناديه السابق صن داونز، حيث قام موسيماني بفسخ عقده معه لكي يمكن له تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر ، حيث يرتبط مسئولو الأهلي بعلاقة طيبة مع نظرائهم في صن داونز وهو الأمر الذي سهل المفاوضات بين الطرفين، كما وعد الأخير بتسهيل ملف بيع اللاعب الاورجوياني سيرينو للفريق الأحمر في الموسم الجديد.