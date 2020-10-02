شكرا لقرائتكم "الناجون الثلاثة" من الإقالة فى موسم كورونا بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ما زالت الساحرة المستديرة تطيح بالمدربين فى موسم كورونا بالايجيبشن ليج، ولم يبقى أحد بعيداً عن الإقالة أو الاستقالة، فإما تتسبب تراجع النتائج فى تغيير المدربين أو عدم الوصل إلى اتفاق على التجديد، وفى بعض الأحيان يكون الهروب من المسئولية بعد عرض آخر مغرى، سبباً فى تغيير المدربين بهذا الموسم الاستثنائى الذى تعيشه الكرة المصرية فى أطول دورى امتد على مدار أكثر من عام.

رينية فايلر مدرب الأهلى كان آخر ضحايا هذه الإقالات وآخر الراحلين عن الايجيبشن ليج حتى الآن، ورغم أن الجميع تنبأ للسويسرى باستكمال مسيرته مع الفريق الأحمر بعد بداية أكثر من مميزة مع الأهلى وحصد بطولة السوبر المصرى على حساب الغريم التقليدى نادى الزمالك، إلا أنه وبرحيله مؤخراً لم يتبقى سوى 3 أندية فقط لم تغير مدربيها خلال الموسم الجارى.





المقاولون

مازال المقاولون العرب يحتفظ بعماد النحاس مدرب الفريق من الموسم الماضى، وسادت حالة من الارتياح داخل جدران قلعة الجبل الأخضر، بعد الإعلان عن تولى بيتسو موسيمانى مسئولية الأهلى، وخروج عماد النحاس من دائرة الترشحيات ليبقى مع المقاولون خلال الفترة المقبلة، بعد العروض القوية والنتائج المميزة التى حققها خاصة فى الموسم الجارى، ومع النحاس، يحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 52 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 30 جولة، حيث فاز المقاولون فى 15 مباراة وتعادلوا فى 7 مباريات وخسروا 8 وسجل لاعبو المقاولون 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 آخرين.

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الاتحاد السكندرى

احتفظ الاتحاد السكندرى أيضاً بمديره الفنى طلعت يوسف، رغم تراجع النتائج مؤخراً، وتحت قيادة المدرب المخضرم خاض زعيم الثغر 29 مباراة حتى الآن، حصد خلالهم 38 نقطة ليحتل المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى العام، بعد 8 انتصارات و14 تعادل و7 هزائم، وسجل لاعبو الإتحاد 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 آخرين.





الانتاج الحربى

رغم قيام مختار مختار المدير الفنى للانتاج الحربى بتقديم استقالته فى قت سابق، إلا أن الإنتاج رفض التخلى عن مديره الفنى، ليستكمل مختار مسيرته خلال الموسم، وتحت قيادة المدرب المخضرم خاض الانتاج 29 مباراة حصد خلالهم 34 نقطة، ليحتل المركز الـ 11 فى جدول مسابقة الدورى العام، حيث فاز الانتاج فى 8 مباريات وتعادل فى 10 آخرين وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبيه 27 هدفاً و استقبلت شباكهم 35 آخرين.