شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع بموسيمانى قبل قيادة أول مران للأهلى فى التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس الاهلي ولجنة التخطيط للكرة بالنادي جلسة خاصة عصر اليوم ، الجمعة، مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق من أجل التعرّف عليه ومناقشته في بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين ، ووصل موسيماني القاهرة صباح اليوم ،الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلي خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق ووصل المدرب الجديد للأهلي صباح اليوم عقب رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله للقاهرة عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة ، ومن المقرر أن يتوجه موسيمانى للنادى الأهلى ظهر اليوم من أجل القيام بجولة تفقدية فى القلعة الحمراء ومشاهدة ملعب التتش وغرف خلع الملابس ومنشآت النادى وعقد جلسة خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف.

وأجرى موسيمانى حوارا مطولا، مع أحد مواقع جنوب أفريقيا، قبل بداية مشواره مع الأهلى، خلفا للسويسرى رينيه فايلر، الذى رحل عن تدريب المارد الأحمر، عقب الفوز على فريق الترسانة، بنتيجة 2 – 1، مساء الأربعاء، فى كأس مصر، وأعلن الأهلى، الخميس، تعاقده رسميا، مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مديرا فنيا للفريق، لمدة موسمين، بعد أن تقدم باستقالته من تدريب فريق صن داونز، وتحدث موسيمانى، لموقع "شووت أونلاين" الجنوب أفريقى، قبل بداية رحلته إلى مصر، لتدريب الأهلى، قائلا:" ربما لولا فيروس كورونا، لكان جاء عرض الأهلى قبل تجديد عقدى مع صن دوانز، لمدة 4 سنوات، والذى كان سيكون بداية من الموسم المقبل، لكن هذه كرة القدم، كل شئ فيها يتغير بطريقة سريعة جدا".

وأضاف المدرب الجنوب أفريقى "كنت سعيدا عندما تواصل الأهلى معى، وأكد مسئوله أنهم سيرسلون العقد، إذا وافقت، شعرت لحظتها أنها فرصة كبيرة، وشخصية الأهلى أثرت فى قرارى".

وبسؤاله عن خوفه من تدريب الأهلى، رد قائلا "لقد واجهت الأهلى، مع الأوروجوانى لاسارتى، ونجحت فى التفوق عليه، وفزت عليه بخماسية، كما أننى تفوقت على جميع المدربين الأجانب، فى دورى جنوب أفريقيا".

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وتابع "أثق تماما فى قدراتى، ولو قمت بمهمتى بطريقة جيدة، ستسير الأمور بشكل رائع، كما أننى واجهت الأهلى والزمالك، كثيرا فى دورى أبطال أفريقيا، وهما المسيطرين على القارة الأفريقية".

وكشف موسيمانى، عن حديثه مع مدرب الزمالك السابق، ميتشو، قبل تولى تدريب الأهلى، وقال "المدرب الصربى أخبرنى بأن تدريب الأهلى فرصة عظيمة، وشجعنى وحفزنى على قبول المهمة، وطلب منى عدم التفكير كثيرا، فإن سارت الأمور بشكل جيد فلا يوجد أى شىء لتخسره بل ستفوز بالكثير".

ورد مدرب الأهلى الجديد، هل تقلق من مدة العقد القصيرة؟، قائلا "مدة العقد أمر لا يهمنى على الإطلاق، الأهم هو أن أقوم بعملى بشكل جيد، فهناك مدربين حصلوا على عقد لمدة 5 سنوات، وفى الأخير يرحلون".