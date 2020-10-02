شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يعتذر عن تنظيم البطولة العربية ودورة إبراهيم مصطفى بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر اتحاد المصارعة عن تنظيم بطولتى إبراهيم عادل مصطفى وكذلك البطولة العربية التي كان مقرر اقامتهما بالأسكندرية نهاية العام الجارى ، في ظل جائحة كورونا ، وخاطب الاتحاد المصرى نظيره العربى لاخطاره بالاعتذار عن تنظيم البطولة بسبب الظروف الحالية على أن تقام البطولة في نسختها المقبلة بمصر .

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من ناحية أخرى وافق مجلس إدارة اتحاد المصارعة على مشاركة منتخب الكبار في منافسات بطولة العالم التي تقام بصربيا ، ردا على خطاب الاتحاد الدولى الذى طلب من كل اتحاد محلى تحديد عدد المشاركين في البطولة ، بعد أن أصبحت بطولة العالم للمصارعة "شباب وكبار"، المقرر إقامتها بصربيا، مهددة بالإلغاء بسبب نسبة مشاركة الدول فى البطولة، خاصة أن هناك تخوفاً من عدم مشاركة نسبة محددة فى المنافسات، وبالتالى تكون البطولة مهددة بالإلغاء، لذا أرسل الاتحاد الدولى خطاباً إلى الاتحادات المحلية للاستفسار عن نسبة المشاركة بكل منتخب سواء الكبار أو الشباب.

وتلقى اتحاد المصارعة المصرى خطاباً من نظيره الدولى يستفسر عن عدد اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة، وكذلك الأجهزة الفنية والإدارية، واشترط الاتحاد الدولى أن لا تقل نسبة المشاركة عن 70% من المشاركين في بطولة العالم التي أقيمت العام الماضى، لضمان إقامة البطولة دون إلغاء، وكذلك إقامة كونجراس الاتحاد الدولى الذى يقام على هامش المنافسات.