شكرا لقرائتكم والتر بواليا يقود الجونة للفوز على طنطا بثنائية في الدورى.. تألق الـ VAR ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الجونة فوزا مهما على نظيره طنطا، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد خالد بشارة، مساء اليوم، الخميس، فى الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدورى.

الهدف الأول الذى سجله والتر بواليا لاعب الجونة فى الدقيقة 77 تم احتسابه عن طريق تقنية الـ"VAR"، بعد أن قام محمد معروف حكم اللقاء بإلغاء الهدف بدافع التسلل وفقا لراية الحكم المساعد أحمد ساهر، إلا إنه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو تم احتساب الهدف للفريق الساحلى وجاء الهدف الثانى عن طريق بواليا أيضا فى الدقيقة 89 من رأسية، ليخطف الفوز لفريقه بهدفين دون رد على الفريق المنافس.

وخاض كل من الفريقين اللقاء بمعنويات منخفضة بعد أن تعرض الجونة مؤخرا للخسارة من الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر طنطا من الأهلى بهدف دون رد في نفس الجولة وتأكد هبوطه رسمياً للقسم الثانى، إلا إن الجونة نجح فى تصحيح مساره فى سباق وصراع بقائه فى بطولة الدورى الممتاز.

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وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الجونة إلى النقطة 34 ، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالها الفوز فى 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 15 مباراة، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا فيما يقبع طنطا بالمركز الأخير بعد هبوطاً رسمياً للقسم الثانى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في مباراتين فقط وتعادل في 12 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 50 هدفاً.