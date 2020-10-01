شكرا لقرائتكم حازم إمام يطالب اللجنة الخماسية تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق من اللجنة الخماسية، ضرورة إعادة لنظر في قرارات خوض قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لمباريات كأس مصر قبل منافسات دور نصف النهائي لبطولة افريقيا للأندية الأبطال.

وقال حازم إمام خلال الأستوديو التحليلي لمباراة المصري ضد الزمالك المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس إن اللجنة الخماسية حال إصرارها على خوض منافسات كأس مصر وخروج أي من الفريقين من بطولة افريقيا ستواجه هجوماً شرساً من قبل الجماهير خاصة وأن الفريقين يتعرضان للإرهاق بشكل كبير جداً في المباريات الحالية.

أضاف حازم إمام: "أتمنى من الجنة الخماسية اتخاذ القرار خاصة وانني لا أرى ضرورة ملحة لخوض مباراتي كأس مصر خلال الفترة الحالية في ظل التحديات التي تواجه الأهلي والزمالك قبل مواجهة منافسيهما الوداد والرجاء على التوالي".

وتحدث نجم الزمالك الأسبق عن مباراة الفارس الأبيض أمام المصري في الدوري المصري اليوم مشدداً على أن الفريق يحتاج الى الفوز وحسم نتيجة المباراة بشكل كبير للحفاظ على وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز على أمل تعثر منافسه بيراميدز في المباريات المقبلة سواء بالهزيمة او التعادل.

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أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن فريقه ملتزم بخوض مباراة الزمالك فى كأس مصر، المقرر لها مساء الاثنين المقبل، بعد رفض اللجنة الخماسية تأجيل اللقاء، مؤكداً أنه كان لا يمانع التأجيل لتسهيل مأمورية الزمالك فى مهمته الوطنية نحو الوصول للنهائى الأفريقى، مشيرا إلى أن الفريق غادر الإسكندرية متوجها إلى الإسماعيلية للقاء الدراويش غداً فى بطولة الدورى، ثم يظلوا هناك حتى موعد مباراة الكأس.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على فيس بوك، "وافقنا على تأجيل مباراتنا مع الزمالك فى كأس مصر بشرط موافقة اللجنة الخماسية، من واقع التزامنا بتسهيل مأمورية الزمالك فى مهمته الوطنية نحو الوصول للنهائى الأفريقى، ولكن فى ظل رفض اللجنة الخماسية للتأجيل نلتزم بلعب المباراة فى موعدها المحدد مسبقا الاثنين القادم فى الإسماعيلية".

وأضاف عامر، "فريق سموحة غادر الإسكندرية فى طريقه للقاء الإسماعيلى الصعب جدا غدا، ويحدونا الأمل فى تحقيق انتصار بإذن الله، بالرغم من تألق الإسماعيلى وعودته إلى عروضه الجميلة، معتمدين على الله وطريقة لعب جديدة قد تقلب موازين المباراة، وبعد ذلك نستمر فى الإسماعيلية ليوم الاثنين لمقابلة الزمالك الشاقةً فى كأس مصر، والله المستعان، بالتوفيق لأبطال سموحة بقيادة الكابتن أحمد سامى بإذن الله".