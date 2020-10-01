شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا: مباراة المصري ضد الزمالك صعبة لهذه الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق أن مباراة الفارس الأبيض اليوم امام الفريق البورسعيدي ستكون صعبة للغاية خاصة وأنها الأولى للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو الذي يتولى الأمور الفنية خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال محمد أبو العلا خلال الأستوديو التحليلي لمباراة المصري ضد الزمالك المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس إن صعوبة المباراة تأتي لعدم تعرف المدرب البرتغالي باتشيكو على اللاعبين خاصة وأنه تولى المهمة قبل أيام قليلة ولا يعرف سوى 4 لاعبين في الفريق خلال الفترة التي سبق وأن تولى فيها المسئولية مع الأبيض في 2015.

أضاف محمد أبو العلا أنه كان يتمنى تواجد أكثر من عنصر مصري في الجهاز الفني مع مدحت عبد الهادي لمساعدة المدرب في مهمته الحالي للوقوف على كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك قبل مباريات دوري الأبطال.

أضاف محمد أبو العلا أن الضغوط التي يتعرض لها النادي المصري في صراع الهبوط ستسبب مصاعب إضافية في المباراة خاصة وان خسارته ستعني الكثير من هبوط الفريق للدرجة الأدنى.

وفى آخر لقاء بين الفريقين تفوق الزمالك بهدف محمود علاء بالجولة الرابعة عشرة هذا الموسم فى أول لقاء بعد توقف كورونا وأقيم اللقاء بتاريخ السادس من أغسطس الماضى وشهدت الساعات الأخيرة قبل المباراة عدة جلسات بين باتشيكو واللاعبين لشرح خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة، وحرص البرتغالي علي متابعة حالة المصابين وخاصة محمد اوناجم الذي يعاني من جزع في الركبة، كما حرص باتشيكو علي الحديث مع مصطفي محمد مهاجم الفريق حول مستقبله مع الزمالك والتركيز في الملعب.

وفى المقابل، المصرى يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحسن النتائج منذ قدوم على ماهر للقيادة الفنية ونجاحه في إعادة الاتزان للفريق واللاعبين، وحرص ماهر على عقد جلسات فردية للاعبين لتحفيظهم ادوارهم خلال اللقاء بخلاف المهام الدفاعية للسيطرة على الأوراق الرابحة الزملكاوية أشرف بن شرقي ومصطفى محمد واوباما وفرجاني ساسي،، ووعد المدير الفني بمفاجآت للزمالك.