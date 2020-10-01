شكرا لقرائتكم الجونة ضد طنطا .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى الجونة وطنطا، بالتعادل السلبى دون أهداف، فى اللقاء اللذى جمع الفريقين فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدورى، والتى تقام باستاد خالد بشارة، وحاول كل من الفريقين تعديل موقفه بخطف هدف التقدم، إلا أن تألق حارسى مرمى كل فريق حال دون تقدم أى منهما بهدف، ويخوض طنطا اللقاء بمثابة تحصيل حاصل بعد أن هبط رسميا لدورى القسم الثانى .

ويخوض كل من الفريقين اللقاء بمعنويات منخفضة بعد أن تعرض الجونة مؤخرا للخسارة من الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر طنطا من الأهلى بهدف دون رد فى نفس الجولة وتأكد هبوطه رسمياً للقسم الثانى.

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وانتهت مباراة الدور الأول بين طنطا والجونة بفوز أبناء السيد البدوى بهدف دون رد سجله محمد ماجد فى اللقاء الذى أقيم فى 21 يناير 2020 بالجولة الرابعة عشرة للمسابقة على استاد طنطا الرياضى .

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق خلالها الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر فى 15 مباراة، فيما سجل لاعبوه 27 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا فيما يقبع طنطا بالمركز الأخير بعد هبوطاً رسمياً للقسم الثانى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 وخسر 16 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 48 هدفاً.