شكرا لقرائتكم الأهلى يستقر على تكريم الجهاز المعاون للراحل رينيه فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادى الأهلى على تكريم الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق، وبالتحديد الثنائى ديفيد سيزا وتوماس بينكلى بعد رحيلهما عن تدريب الفريق برفقة فايلر، فيما نجحت الإدارة الحمراء فى الإبقاء على ميشيل يانكون مدرب الحراس، وتأجل المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالي، والذى قررت الإدارة الحمراء اقالته، ونجح مسئولو النادى الأهلى فى التعاقد مع موسيمانى دون دفع أى أموال لناديه السابق صن داونز، حيث قام موسيمانى بفسخ عقده معه لكى يمكن له تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر، حيث يرتبط مسئولو الأهلى بعلاقة طيبة مع نظرائهم فى صن داونز وهو الأمر الذى سهل المفاوضات بين الطرفين، كما وعد الأخير بتسهيل ملف بيع اللاعب الاورجويانى سيرينو للفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

وقرر مجلس إدارة الأهلى، فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على ما جاء فى المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة والتى تضمنت ما يلى :-.إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر المدير الفنى بما يتفق مع بنود عقده مع النادى، نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتى لم تكن مدرجة فى بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره فى هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة، التعاقد مع بيتسو موسيمانى الجنوب أفريقى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدً الجمعة 2/10/2020 ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، الذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء، كما ينضم للجهاز سامى قمصان مدرب مساعد والبلجيكى ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واللذان تم الأبقاء عليهما واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.