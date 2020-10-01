شكرا لقرائتكم برشلونة يعلن التعاقد مع الأميركي ديست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن برشلونة عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم استكمال التعاقد مع الظهير الأميركي سيرجينو ديست من أياكس أمستردام اليوم الخميس مقابل 21 مليون يورو مع وجود خمسة ملايين إضافية كمتغيرات.

وقال برشلونة إن ديست البالغ عمره 19 عاما وقع على عقد لمدة خمس سنوات بينما سيبلغ الشرط الجزائي 400 مليون يورو.

وسيقدم برشلونة لاعبه الجديد ديست، الذي ظهر مع الفريق الأول لأياكس قادما من أكاديمية النادي الموسم الماضي، غدا الجمعة.

وسيتنافس ديست، الذي خاض ثلاث مباريات دولية مع الولايات المتحدة، مع سيرجي روبرتو على مكان في التشكيلة الأساسية لبرشلونة بعد انتقال البرتغالي نلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون واندرارز.