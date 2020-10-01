شكرا لقرائتكم زيدان: ريال مدريد لم يكن جيداً.. ويحتاج إلى "الصبر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بأن الفريق لم يقدم أفضل مستوياته في المباراة التي انتهت بالفوز على بلد الوليد بهدف دون رد مساء الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيدا بقوة الفريق الخصم.

وقال زيدان عقب المباراة التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو : لعبنا أمام فريق قوي للغاية، يدافع جيدا، وكنا نعرف قبل المباراة اننا سنعاني. لعبنا مباراة صعبة، لكننا فزنا بالنقاط الثلاث، لقد بدأنا الدوري الإسباني للتو.

وأضاف زيدان في التصريحات التي نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد : لم نقدم مباراة رائعة، هذا صحيح، لكن يجب التحلي بالصبر والهدوء. المهم بالنسبة لنا هو الفوز بالنقاط الثلاث، وسنتحسن تدريجيا بكل تأكيد.

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وتابع: في الشوط الأول، لم نكن جيدين للغاية وكان علينا التغيير. هذا يحدث من وقت لآخر. لا يمكننا القيام دائما بالأمور بشكل جيد ولهذا فإن جميع اللاعبين مستعدون دائما للعب. عندما لا تسير الأمور على ما يرام، يجب أن تكون مستعدا للتغيير وهذا ما فعلناه.

وعلق زيدان بشأن هدف الفوز الذي سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 65، قائلا :سعيد بهدفه وسعيد بأدائه. بشكل عام، سعيد أيضا بدخول ماركو أسينسيو ودان) كارفاخال، عندما نجري تغييرات فهي لتقديم شيء مختلف، وقد فعلنا ذلك مع التبديلات.

وعن إيدين هازارد، الذي جرى الإعلان عن إصابته قبيل المباراة بساعات، قال زيدان : لا يمكنني أن اتكهن بالوقت الذي سيحتاجه للتعافي. تضرر قليلا في التدريبات قبل المباراة. اعتقدنا أنه شد عضلي في البداية لكن الأمر كان مختلفا. إنها إصابة عضلية، لا علاقة لها بإصابته السابقة. مضى وقت طويل دون أن يلعب. اعتقد أنه لن يغيب لفترة طويلة، لكنني لا أعرف كم بالضبط.