شكرا لقرائتكم تشكيلة مانشستر يونايتد تضع سولشاير في "حيرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عقب فوز الفريق على برايتون 3 -صفر مساء الأربعاء في دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بأنه بات يعاني من الحيرة فيما يتعلق باختيار عناصر تشكيلة الفريق.

وأجرى المدرب عشرة تغييرات على التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة ، وقدم مانشستر أداء قويا وحسم المباراة وبطاقة التأهل لدور الثمانية بثلاثة أهداف نظيفة سجلها سكوت مكتوميناي وخوان ماتا وبول بوغبا.

وأثنى سولشاير على لاعبيه عقب نهاية المواجهة، قائلا إن الأداء جعله مطالبا بالتفكير في كثير من الأمور، خاصة قبل المباراة المهمة المرتقبة أمام توتنهام على ملعب "أولد ترافورد" يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأضاف سولشاير في حديث لموقع نادي مانشستر يونايتد نشره مساء الأربعاء: اللعب أمام فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز ليس سهلا على الإطلاق وقد دفع الخصم بفريق قوي لمواجهتنا، وقدموا مباراة جيدة أمامنا.

وأضاف: اعتقد أنه في أول 20 إلى 25 دقيقة، احتاج الفريقان إلى بعض الثقة للدخول في أجواء المباراة. لم يكن الإيقاع موجودا حقا، وربما بدا وكأن اللقاء سينتهي بالتعادل سلبيا على أن يحسم بركلات الترجيح. ولكن بعد ذلك كان لدينا بعض اللعب الجيد. في الشوط الأول، قام خوان بعمل رائع لخلق فرصة لأوديون وكان من الممكن أن يسفر ذلك عن هدف. الهدف الأول أيضا، كان عملا رائعا من خوان وصناعة رائعة.

وعما إذا كان لديه مشكلة جديدة فيما يتعلق باختبار اللاعبين، قال سولشاير : نعم بالطبع. أنت تريد أن تتقدم وتتأهل في منافسات الكؤوس، لكن اللاعبين يسعون لفرص اللعب لدقائق في المباريات وترك انطباع جيد.