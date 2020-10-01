اوستابينكو تقصي بليشكوفا المصنفة ثانية من الدور الثاني

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باريس: أقصت اللاتفية ييلينا اوستابينكو حاملة اللقب عام 2017 نظيرتها التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها عليها 6-4 و6-2 الخميس.

وواصلت بليشكوفا المصنفة رابعة عالميا نتائجها السيئة هذا العام في البطولات الكبرى بعد ان خرجت من الدور الثالث في استراليا المفتوحة مطلع العام، قبل أن تودع من الثاني في فلاشينغ ميدوز الاميركية.

وبلغت بليشكوفا (28 عاما) نصف النهائي في باريس عام 2017 الا انها فشلت في تجاوز الدور الثالث في مشاركاتها الثماني الاخرى في باريس.

وقالت بليشكوفا بعد الخسارة "بالطبع بإمكاني أن ألعب بطريقة أفضل. أعرف أنها قد تكون صعبة المراس (اوستابينكو) اذا لعبت جيدا، ولكن أعتقد أن كل شيء بدأ من جهتي. مما لا شك أني لم ألعب جيدا".

وقالت اوستابينكو (43 عالميا) بعد الفوز "حاولت أن أكون شرسة ولكن من دون أن أهدر الكثير (من الفرص) لأنها لاعبة عظيمة. كان علي أن أبدأ بمستوى عال جدا وأن أركز كثيرا على اشواط ارسال وكذلك الاستقبال لأنها منافسة قوية".

وتابعت اوستابينكو التي خرجت من الدور الاول في آخر نسختين "أنا ممتنة جدا للعب هنا على هذا الملعب، لدي ذكريات لذا الاجواء تساعدني على اللعب بطريقة افضل".

وقدمت اللاتفية التي توجت بلقبها الوحيد في الغراند سلام منذ ثلاث سنوات عن 20 عاما أداء عاليا حيث أنهت اللقاء بعد ساعة و9 دقائق، مع 27 ضربة رابحة مقابل تسع فقط لبليشكوفا، فيما ارتكبت 19 خطأ مباشرا مقابل 25 للتشيكية.

وكانت اوستابينكو (23 عاما) فازت باللقب في نهائي العام 2017 على حساب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالميا حاليا والتي عوّضت خيبتها وأحرزت اللقب عام 2018 على حساب الاميركية سلوان ستيفنز.

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وتلتقي اوستابينكو في الدور الثالث ستيفنز بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2018 او الاسبانية باولا بادوسا.

وعوّضت الاميركية صوفيا كينن المصنفة رابعة والمتوجة بلقب استراليا المفتوحة مطلع العام تأخرها بمجموعة الى فوز على الرومانية أنا بوغدان بنتيجة 3-6، 6-3 و6-2 لتبلغ الدور الثالث.

وقالت كينن (21 عاما) المصنفة سادسة عالميا "أعرف أنه كان عليّ ان اكافح. لم اجد ايقاعي في البداية، كان عليّ فعل ذلك وكوفئت على جهودي".

وحققت كينن 34 ضربة رابحة مقابل 20 للرومانية، فيما ارتكبت 35 خطأ مباشرا مقابل 23 لبوغدان (93 عالميا).

وبلغت ايضا التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة سابعة الدور الثالث بفوزها على الايطالية ياسمين باوليني 6-3 و6-3.

وتلتقي المصنفة 11 عالميا وحاملة لقب بطولة ويمبلدون في مناسبتين (2011 و2014) في الدور التالي مع السلوفينية بولونا هيركوع او الكندية ليلى فرنانديس.

وتأهلت البيلاروسية أرينا سابالنكا المصنفة ثامنة الى الدور الثالث بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا بنتيجة 7-8 (8-6) و6-صفر.