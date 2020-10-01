الدوري المصري.. الزمالك 0 - 0 المصري.. تعرف على التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك والمصري عند الثامنة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري.

وتُعد هذه المباراة هي الأول للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو على رأس الإدارة الفنية للزمالك من الملعب.

وجاء تشكيل باتشيكو الأول كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرحاني ساسي، إسلام جابر.

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ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.

الهجوم: كابونجو.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: أحمد مسعود، كريم العراقي، أحمد شوشة، عبدالرحمن زين، حسن علي، عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي إيميكا، عمر كمال، مفتاح طقطق، محمود وادي.

وجاءت قائمة بدلاء المصري كالتالي: أحمد عبدالفتاح، مصطفى طيارة، حجاج عويس، إسلام عطية، محمد زكريا "شيكا"، زياد فرج، أحمد ياسر، أوستين أموتو، أحمد جمعة.

ويدخل المصري المركز 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 33نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني بـ 61 نقطة، سيخصم منهم ثلاثة عند نهاية المسابقة.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة فور بدايتها: