كرة يد.. تأجيل بطولة أفريقيا للأندية إلى إبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
أعلن هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، تأجيل بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي كان مقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بالقاهرة.
وقال نصر في تصريحات خاصة ليلاكورة، أن الاتحاد الأفريقي قرر تأجيل بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري في إبريل من العام المقبل 2021.
وكان من المقرر أن يشارك في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري كلا من الزمالك بصفته حامل اللقب، والأهلي وصيف الدوري عن الموسم الماضي 2018-2019.
ويُعد الزمالك هو حامل لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري بعد الفوز على سبورتنج في نهائي النسخة الماضية التي أقيمت في الرأس الأخضر بنتيجة 33-31.
وبناء على قرار الاتحاد الافريقي لكرة اليد بتأجيل البطولة الإفريقية، أعلن الاتحاد المصري عن مواعيد الجولتين المتبقتين من الموسم الحالي لدوري لمحترفين لكرة اليد بعد فترة توقف استمرت الى 6 أشهر بسبب فيروس كورونا.
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