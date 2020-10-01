محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي: أعلن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك تشكيل فريقه في أول مباراة يخوضها ضد المصري في الجولة 31 بالدوري الممتاز. باتشيكو تم تعيينه خلفاً للمدرب باتريس كارتيرون الذي قام بتدريب التعاون السعودي بعد فسخ عقده مع الزمالك عن طريق الشرط الجزائي. وتولى طارق يحيى المهمة الفنية مؤقتاً لمدة ثلاث مباريات في الدوري خسر واحدة، وفاز مرتين ليسلم قيادة سفينة الأبيض إلى باتشيكو. وجاء تشكيل باتشيكو الأول كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل Advertisements خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة خط الوسط: فرحاني ساسي، إسلام جابر ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثالث (مع خصم 3 نقاط من الأبيض). المهاجم: كاسونجو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الزمالك.. باتشيكو يدفع بكاسونجو مهاجماً .. وبنشرقي أساسياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.