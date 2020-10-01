مصدر يوضح لمصراوي قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالأهلي، أن الأهلي اتفق مع الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق، على وضع 4 أشهر من راتبه في عقده كشرط جزائي.

وأوضح المصدر الذي فضل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشرط الجزائي سيدفعه المدرب حال قرر فسخ عقده، وكذلك الأهلي لو قرر أقالته.

وأعلن الأهلي تولي موسيماني تدريب النادي الأهلي خلفا لرينيه فايلر، في عقد يمتد لموسمين.

وقاد موسيماني فريق صنداونز منذ عام 2012 قبل أن يقرر صاحب الـ56 عامًا الرحيل وبصورة رسمية أمس الأربعاء مفضلاً خوض تجربة جديدة في مسيرته بعدما قاد "البرازيليين" للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا نسخة (2016) إلى جانب الحصول على لقب الدوري الجنوب أفريقيا في خمس مناسبات كان آخرها الموسم المنقضي.