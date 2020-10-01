لاعبو بايرن يكتسحون الجوائز الفردية.. وليفاندفسكي أفضل لاعب بأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تُوج البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ بجائزة لاعب الموسم في أوروبا، وذلك في الحفل الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2020/2021.

وكان ليفاندوفسكي أحد أبرز المساهمين في المسيرة التاريخية لبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، في موسم 2019/2020، والتي انتهت بالتتويج باللقب، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية، وأنهى ليفاندوفسكي المسابقة متربعًا على صدارة جدول ترتيب الهدافين، برصيد 15 هدفًا.

كما سيطر نجوم بايرن ميونخ على معظم الجوائز الفردية المتعلقة بموسم 2019/2020، حيث فاز مانويل نوير بجائزة حارس الموسم، يوشوا كيميش بجائزة مدافع الموسم، ليفاندوفسكي بجائزة مهاجم الموسم وهانسي فليك بجائزة مدرب الموسم، بينما نجح البلجيكي كيفن دي بروينا نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في اختراق السيطرة البافارية، وتُوج بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا.

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على صعيد جوائز الكرة النسائية، تُوجت بيرنيل هاردر نجمة فريق تشيلسي الإنجليزي بجائزة لاعبة العام في أوروبا، وكانت هي الوحيدة أيضًا التي كسرت سيطرة نجمات فريق ليون الفرنسي بطل أوروبا على الجوائز الفردية النسائية.

وتُوجت نجمات ليون سارة بوهادي، ويندي رينار وجينيفر ماروشان بجوائز حارسة الموسم، مدافعة الموسم وأفضل لاعبة خط وسط، كما تُوج جان لوك فاسيور المدير الفني لفريق ليون بجائزة مدرب الموسم، بينما نالت هاردر جائزة مهاجمة الموسم.

على صعيد آخر تُوج الإيفواري ديدييه دروجبا نجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي جائزة شرفية، نالها تقديرًا لمجهوداته عبر مشواره الكروي.