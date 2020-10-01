قرعة دوري الأبطال.. 3 مجموعات نارية ومتوازنة لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى: أقيمت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في جنيف السويسرية، سحب القرعة نجما تشيلسي السابق ديديه دروجبا، وفلوران مالودا. ومنعت القرعة وقوع فريقين من بلد واحد في مجموعة واحدة. وأسفرت القرعة عن 3 مجموعات نارية وهي الأولى التي ضمت بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد، والسابعة التي أوقعت يوفنتوس وبرشلونة في مجموعة واحدة، والأخيرة بين باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد. وجاءت نتائج القرعة كالتالي: 1 - بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد - سالزبورج - لوكوموتيف موسكو 2 - ريال مدريد - شاختار دونستيك - إنتر ميلان - مونشنجلادباخ 3 - مانشستر سيتي - بورتو - أوليمبياكوس - أوليمبيك مارسيليا 4 - ليفربول - أياكس - أتالانتا - ميتيلاند الدنماركي Advertisements 5 - إشبيلية - تشيلسي - كراسنودار الروسي - ستاد رين الفرنسي 6- زينيت - بروسيا دورتموند - لاتسيو - كلوب بروج البلجيكي 7 - يوفنتوس - برشلونة - دينامو كييف - فيرينتسفاروشيالمجري 8 - باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد - لايبزيج - اسطنبول باشاك شهير وكانت الفرق قد تم تقسيمها لـ4 مستويات: المستوى الأول: بايرن (ألمانيا، حامل لقب دوري أبطال أوروبا)، إشبيلية (حامل اللقب الأوروبي، حاملو الدوري الأوروبي)، ريال مدريد (إسبانيا)، ليفربول (إنجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس (فرنسا)، زينيت (روسيا)، بورتو (البرتغال). المستوى الثاني: برشلونة (إسبانيا)، أتليتكو مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، أياكس أمستردام (هولندا). المستوى الثالث: دينامو كييف (إنجلترا)، سالزبورج (النمسا)، لايبزج (ألمانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، أولمبياكوس (اليونان)، لاتسيو (إيطاليا)، كراسنودار (روسيا)، أتالانتا (إيطاليا). المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكفا (روسيا)، مارسيليا (فرنسا)، كلوب بروج (بلجيكا)، بروسيا مونشنجلادباخ (ألمانيا)، إسطنبول باشاك شهير (تركيا)، ميتيلاند (الدنمارك)، رين (فرنسا)، فيرينتسفاروشي (المجر).

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